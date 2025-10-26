Idoso morre dois dias após sofrer grave acidente de moto em Dourados

O motociclista José Mauro Canaiba, de 68 anos, morreu durante o sábado, dia 25 de outubro, dois dias após sofrer um grave acidente de trânsito em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava pilotando a motocicleta quando ao tentar realizar uma conversão, foi atingido por um veículo Jeep.

Segundo o boletim de ocorrência, Canaiba estava pilotando pela Avenida Marcelino Pires, e por volta das 8h de quinta-feira, dia 23, foi tentar realizar uma conversa à esquerda para acessar a Avenida Joaquim Teixeira Alves.

No entanto, ao iniciar a manobra foi atingido pelo veículo Jeep, que seguia no sentido contrário da pista.

Devido ao impacto provocado, José sofreu diversos ferimentos e alguns deles considerados graves, sendo socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital da Vida.

Ele permaneceu internado por dois dias, mas não resistiu aos ferimentos e complicações clínicas, falecendo na tarde deste sábado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

