Menu
Menu Busca segunda, 10 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Idoso morre durante capotamento de picape na MS-276, em Dourados

O veículo, uma Fiat Toro, tinha placas de Campo Grande

10 novembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 10/11/2025 às 08h03
Picape ficou bastante danificada no acidentePicape ficou bastante danificada no acidente   (Sidnei Bronka/Ligado na Notícia)

Morreu durante a noite deste domingo, dia 9 de novembro, Osvalderlei Correia Vieira, de 72 anos. Ele foi vítima de um acidente de trânsito, na MS-276, em Dourados, após capotar a picape que conduzia, uma Fiat Toro.

Ele teria perdido o controle do veículo na rodovia que liga Dourados a Deodápolis. A placa da picape é de Campo Grande.

Segundo informações do portal Ligado na Notícia, Osvalderlei estava conduzindo a Fiat Toro e por motivos a serem apurados, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou diversas vezes.

A picape parou em uma valeta e o idoso ficou preso às ferragens, não resistindo aos ferimentos e falecendo ainda no local, mesmo com acionamento das equipes do Samu e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Membro de Moto Grupo de Chapadão morre em grave acidente na MS-306, em Cassilândia
Trânsito
Membro de Moto Grupo de Chapadão morre em grave acidente na MS-306, em Cassilândia
Jetta capotou após o acidente
Trânsito
Bêbado, motorista provoca acidente e capota carro na Avenida Afonso Pena
Imagem ilustrativa
Trânsito
Motociclista morre após acidente em avenida do São Conrado
Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Vitima dos grave acidente
Trânsito
Quatro moradores de Três Lagoas morrem em grave acidente em rodovia paulista
Nicholas bateu na traseira do caminhão
Trânsito
Jovem que bateu moto em caminhão morre quase um mês após acidente em Anastácio
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande
Motocicleta da vítima ficou danificada
Trânsito
Testemunhas viram motociclista bebendo antes de acidente fatal em São Gabriel
Acidente aconteceu na região do centro da cidade
Trânsito
Motociclista morre após se envolver em acidente com carro em São Gabriel do Oeste
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradoras do Santa Luzia têm carro, portão e até sofá atingido por tiros