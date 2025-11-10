Idoso morre durante capotamento de picape na MS-276, em Dourados

Morreu durante a noite deste domingo, dia 9 de novembro, Osvalderlei Correia Vieira, de 72 anos. Ele foi vítima de um acidente de trânsito, na MS-276, em Dourados, após capotar a picape que conduzia, uma Fiat Toro.

Ele teria perdido o controle do veículo na rodovia que liga Dourados a Deodápolis. A placa da picape é de Campo Grande.

Segundo informações do portal Ligado na Notícia, Osvalderlei estava conduzindo a Fiat Toro e por motivos a serem apurados, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou diversas vezes.

A picape parou em uma valeta e o idoso ficou preso às ferragens, não resistindo aos ferimentos e falecendo ainda no local, mesmo com acionamento das equipes do Samu e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

