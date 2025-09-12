Idoso não vê 'Pare' em cruzamento e provoca tombamento de veículo na Capital

Idoso, de 66 anos, provocou o tombamento de um Honda Civic no final da manhã desta sexta-feira (12), ao não respeitar a sinalização de um 'Pare', no cruzamento das ruas 7 de Setembro com Castro Alves, no centro de Campo Grande.

Informações apuradas pela reportagem, apontam que o idoso estava conduzindo um Volkswagen Gol pela rua 7 de Setembro e disse não ter visto o 'Pare' no asfalto - porém, há uma placa no cruzamento indicando que a preferência é de quem está pela rua Castro Alves.

Como não parou no cruzamento, o condutor avançou e colidiu contra o Honda Civic, conduzido por um motorista, de 49 anos, que havia saído do trabalho para entrar no horário de almoço. Já o idoso, estava indo ao banco, acompanhado da esposa, que foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar.

Nem o idoso, nem o motorista do Civic sofreram ferimentos, porém, os dois carros apresentaram danos significativos diante da batida.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve presente no local realizando os trabalhos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também