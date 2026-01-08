Idoso passa mal enquanto pedala, cai de bicicleta e morre em Ponta Porã

Idoso, de 72 anos, identificado como José Bivarola Araújo, morreu na manhã desta quinta-feira, dia 8, após sofrer uma queda de bicicleta na rua Baltazar Marques, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Bivarola estava pedalando pela via pública, quando em determinado momento, segundo testemunhas, acabou caindo de maneira repentina.

A informação, inclusive, é corroborada pelo boletim de ocorrência, que informa que câmera de segurança que o idoso passou mal e caiu sozinho da bicicleta.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito da vítima.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

