Idoso sofre mal súbito, bate carro em muro e morre em Campo Grande

O idoso José Aparecido Gomes, de 72 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira, dia 2, após sofrer um mal súbito enquanto dirigia um veículo e colidir no muro de uma residência, na região do Coophatrabalho, em Campo Grande.

Ele estava seguindo pela rua Tauari, no sentido norte a sul, quando sofreu o mal súbito e por esse motivo, perdeu o controle da direção.

Segundo consta no boletim de ocorrência, após o acidente, José Aparecido foi atendido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu e faleceu no local.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também