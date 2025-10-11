Indígena de 22 anos morre atropelada por carreta na BR-163, em Itaquiraí

Indígena, de 22 anos, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, morreu atropelada no começo da noite da última quinta-feira, dia 9 de outubro, após ser atropelada por uma carreta, conduzida por um homem, de 43 anos, na BR-163, em Itaquiraí.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a víima estava a pé e acabou atingida pela carreta, próximo à entrada de um frigorífico, no sentido para Eldorado.

Ainda conforme o registro, a vítima foi socorrida com vida por uma equipe da Motiva Pantanal e encaminhada para o Hospital São Francisco, em Itaquiraí. Porém, a indígena não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto recebia atendimento médico.

O motorista da carreta permaneceu no local da ocorrência até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Científica.

O caso será investigado para detalhar as circunstâncias que levaram ao atropelamento. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

