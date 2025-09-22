Internado há um mês, morre motociclista que colidiu em carro no Carandá Bosque

O motociclista e gesseiro Valdir Aires Bispo, de 57 anos, morreu durante o domingo (21), após ficar cerca de 32 dias internado na Santa Casa de Campo Grande, em razão de um grave acidente sofrido na rua Vitório Zeola, no Carandá Bosque, em Campo Grande, no dia 19 de agosto.

A colisão entre a motocicleta da vítima e um Toyota Corolla, conduzido por um jovem, de 19 anos, aconteceu no cruzamento com a rua Nagib Ourives.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motociclista seguia pela Nagib Ourives quando invadiu a preferencial ao cruzar a Vitório Zeola e acabou sendo atingido por um Corolla. Com o impacto, o condutor foi arremessado e o capacete saiu da cabeça, sendo lançado a alguns metros.

Policiais do 9° Batalhão da Polícia Militar foram os primeiros a chegaram no local do acidente. Eles iniciaram as manobras de reanimação cardiorrespiratória até a chegada da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que haviam sido acionados por populares. Foram 40 minutos de reanimação até a breve estabilização de Valdir.

O motociclista foi socorrido em estado gravíssimo para a Santa Casa, onde permanece internado na área vermelha do hospital. Contudo, durante o domingo, a enteada de Valdir explicou que a vítima faleceu por volta das 15h50.

Com a morte do motociclista, o caso foi tipificado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

