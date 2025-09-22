Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Internado há um mês, morre motociclista que colidiu em carro no Carandá Bosque

Acidente aconteceu no dia 19 de agosto e Valdir Aires Bispo havia sido socorrido em estado gravíssimo

22 setembro 2025 - 10h55Luiz Vinicius
Capacete da vítima foi jogado para longe após a colisão com o carroCapacete da vítima foi jogado para longe após a colisão com o carro   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O motociclista e gesseiro Valdir Aires Bispo, de 57 anos, morreu durante o domingo (21), após ficar cerca de 32 dias internado na Santa Casa de Campo Grande, em razão de um grave acidente sofrido na rua Vitório Zeola, no Carandá Bosque, em Campo Grande, no dia 19 de agosto.

A colisão entre a motocicleta da vítima e um Toyota Corolla, conduzido por um jovem, de 19 anos, aconteceu no cruzamento com a rua Nagib Ourives.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motociclista seguia pela Nagib Ourives quando invadiu a preferencial ao cruzar a Vitório Zeola e acabou sendo atingido por um Corolla. Com o impacto, o condutor foi arremessado e o capacete saiu da cabeça, sendo lançado a alguns metros.

Policiais do 9° Batalhão da Polícia Militar foram os primeiros a chegaram no local do acidente. Eles iniciaram as manobras de reanimação cardiorrespiratória até a chegada da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que haviam sido acionados por populares. Foram 40 minutos de reanimação até a breve estabilização de Valdir.

O motociclista foi socorrido em estado gravíssimo para a Santa Casa, onde permanece internado na área vermelha do hospital. Contudo, durante o domingo, a enteada de Valdir explicou que a vítima faleceu por volta das 15h50.

Com a morte do motociclista, o caso foi tipificado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcos sofreu ferimentos graves com a queda
Trânsito
Motociclista perde controle em 'faixa elevada', cai e morre em Maracaju
No dia do acidente, motociclista chegou a ser socorrido com vida
Trânsito
JD1TV: Motociclista morre após colisão com carro em avenida de Corumbá
Fato aconteceu nas primeiras horas da manhã
Trânsito
Caminhoneiro sofre mal súbito, bate contra guard rail e morre na BR-163, em Rio Verde
Maristela estava internada desde o dia do acidente
Trânsito
Mulher morre dias após ser atropelada por caminhão na Cônsul Assaf Trad
Motocicleta da vítima ficou jogada na rua
Trânsito
Motociclista de 19 anos morre em hospital após sofrer acidente com caminhão em MS
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista colide contra carreta e morre em acidente na BR-163, em Rio Brilhante
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Moto-carga ficou em cima do piloto, que não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Pai morre esmagado por moto e filho fica ferido em acidente em Ponta Porã
Vítima não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Pedestre morre atropelado, motorista abandona carro e foge em Corumbá

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande