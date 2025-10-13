Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Jardineiro morre após acidente entre motos em via de Bela Vista

Impacto da colisão foi tão forte que causou a morte quase que instantânea de 'Picareta'

13 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Jardineiro morreu instantes depois do acidenteJardineiro morreu instantes depois do acidente   (Jatobá News)

O jardineiro Antônio Luiz Melo, conhecido como 'Picareta', morreu durante a tarde deste domingo (12) em razão de um acidente envolvendo duas motocicletas, no bairro Água Doce, em Bela Vista - a 324 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a colisão envolvendo os veículos aconteceu por volta das 12h30, nas proximidades da Escola São Geraldo.

Segundo o portal Jatobá News, a batida entre as motocicletas foi tão forte, que 'Picareta' foi a óbito instantes depois do acidente.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pode fazer em relação ao jardineiro e o óbito foi constatado. Já o outro motociclista envolvido, não foi identificado e não há detalhes sobre possíveis ferimentos e estado de saúde.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. A Polícia Científica esteve no local dos fatos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Trânsito
Idosa morre após ser atropelada no Jardim Noroeste; motociclista fugiu do local
Familiares estiveram no local
Trânsito
Motociclista perde controle, cai na MS-473 e morre em Nova Andradina
Caso aconteceu na última quinta-feira, dia 9
Trânsito
Indígena de 22 anos morre atropelada por carreta na BR-163, em Itaquiraí
Vigia foi atingido por um caminhão na rodovia
Trânsito
Vigia tenta atravessar rodovia, hesita e morre atropelado por caminhão na MS-156
Motorista derrubou o poste e travou a pista da avenida
Trânsito
JD1TV: Testando carro do amigo, motorista destrói Jetta e poste na Av. Mato Grosso
Carga ficou espalhada na pista
Trânsito
JD1TV: Motorista flagra caminhão 'ziguezagueando' e tombando na BR-262, em Miranda
Vítima foi atropelada pelo caminhão
Trânsito
JD1TV: Caminhão avançou preferencial e atropelou garupa em acidente fatal no Cidade Morena
Acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã
Trânsito
JD1TV: Garupa morre em acidente de moto com caminhão na Vila Cidade Morena
Acidente aconteceu numa estrada próxima a BR-060
Trânsito
Pilotando sem capacete, motociclista cai em estrada e morre em Sidrolândia
Motorista havia ficado preso nas ferragens
Trânsito
Condutor de Blazer morre após despencar de ribanceira na BR-262, em Miranda

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado