Jardineiro morre após acidente entre motos em via de Bela Vista

O jardineiro Antônio Luiz Melo, conhecido como 'Picareta', morreu durante a tarde deste domingo (12) em razão de um acidente envolvendo duas motocicletas, no bairro Água Doce, em Bela Vista - a 324 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a colisão envolvendo os veículos aconteceu por volta das 12h30, nas proximidades da Escola São Geraldo.

Segundo o portal Jatobá News, a batida entre as motocicletas foi tão forte, que 'Picareta' foi a óbito instantes depois do acidente.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pode fazer em relação ao jardineiro e o óbito foi constatado. Já o outro motociclista envolvido, não foi identificado e não há detalhes sobre possíveis ferimentos e estado de saúde.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. A Polícia Científica esteve no local dos fatos.

