JD1TV: Garupa morre em acidente de moto com caminhão na Vila Cidade Morena

07/10/2025 às 09h32

Mulher, que não teve a identificação divulgada até o momento, morreu em razão de um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (7), no cruzamento das ruas Friburgo com Jaguariúna, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

Ela estava na garupa da motocicleta, que era conduzida pelo marido, que não ficou ferido na colisão.

Informações preliminares apontam que tanto a motocicleta, como o caminhão, estavam pela rua Friburgo, mas o motorista do caminhão teria realizado uma tentativa de conversão à esquerda, de maneira repentina, provocando a colisão. A princípio, ele estaria tentando acessar a rua Jaguariúna.

Testemunhas disseram para o JD1 Notícias que a mulher estava de capacete no momento da colisão, mas diante do impacto, a proteção voou e ela ficou sem ele no momento da queda na via pública.

Em razão do acidente, o motorista do caminhão ficou bastante abalado pelo local, assim como familiares da vítima que também chegaram rapidamente.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para o isolamento da área e a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Científica, farão os trabalhos de praxe.

