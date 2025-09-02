JD1TV: Câmera flagra acidente que vitimou assessor parlamentar da Câmara

Câmera de segurança de um estabelecimento comercial flagrou o acidente que vitimou Wagner de Souza Pereira, de 61 anos, na manhã desta terça-feira, no cruzamento das ruas Bahia com 15 de Novembro, na região central de Campo Grande.
A vítima é assessor parlamentar do vereador Papy, atual presidente da Câmara Municipal.
Conforme as imagens, o motociclista estava seguindo pela rua Bahia, quando foi atingido pela caminhonete e lançado contra um Ford Fusion, devidamente estacionado na rua 15 de Novembro. É possível perceber que o semáforo estaria aberto para os veículos que estavam pela rua Bahia.
O motorista da caminhonete teria furado o sinal e após atingir Wagner, ele para mais a frente e retorna para prestar socorro à vítima.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou manobras de reanimação na vítima por vários minutos, contudo, Wagner não resistiu e foi a óbito ainda no local.
