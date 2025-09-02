Menu
JD1TV: Câmera flagra acidente que vitimou assessor parlamentar da Câmara

Pelas imagens, sinal estaria aberto para o motociclista Wagner de Souza Pereira

02 setembro 2025 - 11h24Luiz Vinicius e Sarah Chaves    atualizado em 02/09/2025 às 13h27
Motociclista não resistiu ao impacto do acidenteMotociclista não resistiu ao impacto do acidente   (Sarah Chaves)

Câmera de segurança de um estabelecimento comercial flagrou o acidente que vitimou Wagner de Souza Pereira, de 61 anos, na manhã desta terça-feira, no cruzamento das ruas Bahia com 15 de Novembro, na região central de Campo Grande.

A vítima é assessor parlamentar do vereador Papy, atual presidente da Câmara Municipal.

Conforme as imagens, o motociclista estava seguindo pela rua Bahia, quando foi atingido pela caminhonete e lançado contra um Ford Fusion, devidamente estacionado na rua 15 de Novembro. É possível perceber que o semáforo estaria aberto para os veículos que estavam pela rua Bahia.

O motorista da caminhonete teria furado o sinal e após atingir Wagner, ele para mais a frente e retorna para prestar socorro à vítima.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou manobras de reanimação na vítima por vários minutos, contudo, Wagner não resistiu e foi a óbito ainda no local.

 

