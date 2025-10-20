Menu
Menu Busca segunda, 20 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

JD1TV: Câmera revela que motoentregador furou preferencial em acidente fatal na Capital

Gabriel de Oliveira Cardoso seguia pela rua Colheiros e não parou no cruzamento com a rua Pinto D'Água, no Recanto dos Pássaros

20 outubro 2025 - 10h51Luiz Vinicius     atualizado em 20/10/2025 às 10h52
Gabriel não resistiu ao impacto violento do acidenteGabriel não resistiu ao impacto violento do acidente   (Luiz Vinicius)

Imagens de câmera de segurança revelaram que o motociclista Gabriel de Oliveira Cardoso, de 20 anos, que morreu em razão de um grave acidente, não respeitou a sinalização de 'Pare' no cruzamento das ruas Colheiros com Pinto D'Água, no bairro Recanto dos Pássaros, na noite deste domingo, dia 19 de outubro.

Ao invadir a preferencial da via, ele colidiu violentamente na lateral de uma picape Fiat Strada e foi lançada a cerca de 5 metros do impacto inicial e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local, mesmo com acionamento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A versão de que o motoentregador não havia respeitado a sinalização do cruzamento foi indicada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e reforçada pelas imagens de câmera de segurança de uma residência.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias no local, Gabriel estava conduzindo a motocicleta pela rua Colheiros e ao passar pelo cruzamento, colidiu na lateral da picape Fiat Strada, conduzida por um homem, de 31 anos.

O motoentregador estava trabalhando no momento e atuava por uma empresa situada na Avenida Júlio de Castilho. Além disso, Gabriel era militar do Exército.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também se fizeram presentes no local para os trabalhos e levantamentos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

 

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Metade do carro ficou submerso no córrego
Trânsito
Pneu estoura e médico cai com carro em córrego de Rio Brilhante
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
Acidente aconteceu em uma rodovia do Paraguai
Trânsito
Morador de Bela Vista capota caminhonete e morre em rodovia do Paraguai
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Grave acidente entre carros em distrito de Nova Andradina matou pai e filho
Trânsito
Grave acidente entre carros em distrito de Nova Andradina matou pai e filho
Motociclista não sobreviveu ao acidente
Trânsito
Motociclista bate em caminhão de coleta e morre a caminho do hospital em Dourados
Astra ficou completamente destruído
Trânsito
Colisão entre veículos deixa uma pessoa morta na BR-267, em distrito de Nova Andradina
Motorista morreu antes da chegada do socorro
Trânsito
Motorista morre e passageira fica em estado grave em acidente em Nova Andradina
Carreta tombou durante tentativa de ultrapassagem
Trânsito
Tombamento de carreta provoca congestionamento entre Aquidauana e Campo Grande
Menina tinha forte apego com o tio
Trânsito
A uma semana do aniversário, criança de 1 ano morre atropelada por caminhão em Corumbá

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar