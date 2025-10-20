JD1TV: Câmera revela que motoentregador furou preferencial em acidente fatal na Capital

Imagens de câmera de segurança revelaram que o motociclista Gabriel de Oliveira Cardoso, de 20 anos, que morreu em razão de um grave acidente, não respeitou a sinalização de 'Pare' no cruzamento das ruas Colheiros com Pinto D'Água, no bairro Recanto dos Pássaros, na noite deste domingo, dia 19 de outubro.

Ao invadir a preferencial da via, ele colidiu violentamente na lateral de uma picape Fiat Strada e foi lançada a cerca de 5 metros do impacto inicial e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local, mesmo com acionamento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A versão de que o motoentregador não havia respeitado a sinalização do cruzamento foi indicada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e reforçada pelas imagens de câmera de segurança de uma residência.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias no local, Gabriel estava conduzindo a motocicleta pela rua Colheiros e ao passar pelo cruzamento, colidiu na lateral da picape Fiat Strada, conduzida por um homem, de 31 anos.

O motoentregador estava trabalhando no momento e atuava por uma empresa situada na Avenida Júlio de Castilho. Além disso, Gabriel era militar do Exército.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também se fizeram presentes no local para os trabalhos e levantamentos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

