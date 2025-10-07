JD1TV: Caminhão avançou preferencial e atropelou garupa em acidente fatal no Cidade Morena

Luiz Vinicius e Brenda Assis atualizado em 07/10/2025 às 08h58

Imagens de câmera de segurança registraram o momento que o caminhão avançou e atropelou a garupa da motocicleta, identificada como Icenira Gironde Madalena, de 55 anos, que faleceu pelo local.

O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (7), no cruzamento das ruas Friburgo com Jaguariúna, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

Inicialmente, as informações apontavam para uma conversão equivocada do condutor do caminhão. Porém, as imagens da câmera de segurança mostraram outra dinâmica.

Nas imagens é possível perceber que o caminhão estava pela rua Jaguariúna e para no 'Pare' do cruzamento. No entanto, o motorista avança sem perceber a aproximação da motocicleta, conduzida pelo marido da vítima, de 56 anos, que seguia pela rua Friburgo, a preferencial.

O piloto tenta evitar a colisão jogando a motocicleta no chão. Contudo, isso não foi suficiente, pois uma das rodas passa por cima da garupa, no caso Icenira, causando a morte da mulher no local do acidente.

Testemunhas disseram para o JD1 Notícias que a mulher estava de capacete no momento da colisão, mas diante do impacto, a proteção voou e ela ficou sem ele no momento da queda na via pública.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a iniciar os primeiros socorros, mas Icenira não resistiu.

Atuaram na ocorrência, além dos socorristas, a Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e Polícia Científica para os procedimentos de praxe.

