Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

JD1TV: Caminhão avançou preferencial e atropelou garupa em acidente fatal no Cidade Morena

Veículo chegou a parar no 'Pare', mas ao passar pelo cruzamento não percebeu a motocicleta

07 outubro 2025 - 08h55Luiz Vinicius e Brenda Assis    atualizado em 07/10/2025 às 08h58
Vítima foi atropelada pelo caminhãoVítima foi atropelada pelo caminhão   (Brenda Assis/Reprodução)

Imagens de câmera de segurança registraram o momento que o caminhão avançou e atropelou a garupa da motocicleta, identificada como Icenira Gironde Madalena, de 55 anos, que faleceu pelo local.

O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (7), no cruzamento das ruas Friburgo com Jaguariúna, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

Inicialmente, as informações apontavam para uma conversão equivocada do condutor do caminhão. Porém, as imagens da câmera de segurança mostraram outra dinâmica.

Nas imagens é possível perceber que o caminhão estava pela rua Jaguariúna e para no 'Pare' do cruzamento. No entanto, o motorista avança sem perceber a aproximação da motocicleta, conduzida pelo marido da vítima, de 56 anos, que seguia pela rua Friburgo, a preferencial.

O piloto tenta evitar a colisão jogando a motocicleta no chão. Contudo, isso não foi suficiente, pois uma das rodas passa por cima da garupa, no caso Icenira, causando a morte da mulher no local do acidente.

Testemunhas disseram para o JD1 Notícias que a mulher estava de capacete no momento da colisão, mas diante do impacto, a proteção voou e ela ficou sem ele no momento da queda na via pública.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a iniciar os primeiros socorros, mas Icenira não resistiu.

Atuaram na ocorrência, além dos socorristas, a Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e Polícia Científica para os procedimentos de praxe.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã
Trânsito
JD1TV: Garupa morre em acidente de moto com caminhão na Vila Cidade Morena
Acidente aconteceu numa estrada próxima a BR-060
Trânsito
Pilotando sem capacete, motociclista cai em estrada e morre em Sidrolândia
Motorista havia ficado preso nas ferragens
Trânsito
Condutor de Blazer morre após despencar de ribanceira na BR-262, em Miranda
Travinha faleceu no hospital
Trânsito
Ciclista de 86 anos morre após acidente com moto na MS-141, em Ivinhema
Veículo ficou bastante destruído
Trânsito
Motorista é ejetado de veículo e morre em acidente na MS-040, em Santa Rita do Pardo
Motociclista parou embaixo da carreta
Trânsito
Motociclista sofre fratura exposta ao bater em carreta estacionada em Corumbá
Motocicleta ficou destruída no acidente
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na BR-060, em Chapadão do Sul
Pedestre foi atingido pelo coletivo
Trânsito
JD1TV: Pedestre fica em estado grave ao ser atropelado por ônibus na Capital
Carros ficaram com a frente destruída
Trânsito
Colisão entre veículos deixa uma pessoa em estado grave em Miranda
Carro ficou destruído e motorista morreu preso às ferragens
Trânsito
Motorista de Gol morre preso às ferragens após colisão com caminhão em MS

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS