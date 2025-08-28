Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Trânsito

JD1TV: Carretas pegam fogo após colisão frontal na BR-163, em Anhanduí

A suspeita é que o acidente tenha deixado dois mortos na rodovia; a pista foi completamente fechada nos dois sentidos

28 agosto 2025 - 15h24Brenda Assis     atualizado em 28/08/2025 às 17h28

Três carretas pegaram fogo após um grave acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (28), na BR-163, próximo do distrito de Anhanduí, em Campo Grande. A suspeita é que duas pessoas tenham falecido.

As informações iniciais apontam que duas carretas e um caminhão tanque teriam colidido, causando uma explosão em seguida.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para anteder a ocorrência. Mais informações a respeito do caso deverão ser repassadas em breve pelas autoridades.

Por conta do acidente, a pista foi completamente fechada nos dois sentidos.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carro quase atingiu mulheres na loja
Trânsito
JD1TV: Carro invade loja de roupas e mulheres escapam de tragédia em Sidrolândia
Após acidente, pista é completamente liberada em ambos os sentidos na BR-163, em Anhanduí
Trânsito
Após acidente, pista é completamente liberada em ambos os sentidos na BR-163, em Anhanduí
O caso aconteceu na manhã de hoje
Trânsito
Motorista morre em acidente com carreta na MS-295, entre Iguatemi e Tacuru
Carro precisou ser levantado para tirar a vítima
Trânsito
JD1TV: Professora fica em estado gravíssimo ao ser atingida por carro em Campo Grande
Acidente causou diversas mortes
Trânsito
JD1TV: Grave acidente deixa vários mortos carbonizados em rodovia de Nova Andradina
Carreta ficou bastante destruída no acidente
Trânsito
Acidente que matou dois motoristas na BR-262, em Ribas, foi causado por invasão de pista
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Ciclista é socorrida após invadir a preferencial e ser atropelada por carro em São Gabriel
O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente com carreta era servidora pública
O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje
Trânsito
AGORA: Motociclista morre após parar debaixo de carreta em Campo Grande
Carro ficou completamente destruído no acidente
Trânsito
Sem nada de ilícito no carro, motorista foge da PRF e capota na BR-163, em MS

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro