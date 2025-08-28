JD1TV: Carretas pegam fogo após colisão frontal na BR-163, em Anhanduí

Três carretas pegaram fogo após um grave acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (28), na BR-163, próximo do distrito de Anhanduí, em Campo Grande. A suspeita é que duas pessoas tenham falecido.
As informações iniciais apontam que duas carretas e um caminhão tanque teriam colidido, causando uma explosão em seguida.
Os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para anteder a ocorrência. Mais informações a respeito do caso deverão ser repassadas em breve pelas autoridades.
Por conta do acidente, a pista foi completamente fechada nos dois sentidos.
