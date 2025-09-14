Menu
Trânsito

Carro cai em córrego e motorista morre levado pela correnteza na Capital

O corpo só foi encontrado na Avenida Afonso Pena; já o acidente que provocou a queda aconteceu no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a rua Marechal Rondon

14 setembro 2025 - 09h44Luiz Vinicius
Ônix ficou capotado no acidenteÔnix ficou capotado no acidente   (Reprodução/Instagram/@campograndemilgrau)

Motorista, ainda não identificado, morreu na madrugada deste domingo (14) em um grave acidente de trânsito, que fez o veículo que conduzia, cair no córrego no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a rua Marechal Rondon, no centro de Campo Grande.

O corpo da vítima chegou a ser arrastado pela correnteza do córrego e só foi localizado, na região da Avenida Afonso Pena.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor estava conduzindo um Chevrolet Ônix pela Avenida Ernesto Geisel, quando ao passar pelo cruzamento com a rua Marechal Rondon, foi atingido por um Volkswagen Polo, conduzido por uma mulher, de 56 anos.

Com o impacto da colisão, o motorista do Ônix perdeu o controle da direção e caiu no córrego capotado. Devido a essa situação, a vítima foi lançada para fora do carro e levada pela correnteza, sendo localizado na Avenida Afonso Pena.

A mulher que conduzia o Polo precisou de atendimento médico e foi encaminhada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica.

A Polícia Militar de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram presentes no local para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

