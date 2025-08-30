Menu
JD1TV: Carro invade loja de roupas e mulheres escapam de tragédia em Sidrolândia

Antes do fato, automóvel se envolveu em um acidente de trânsito

30 agosto 2025 - 10h11Luiz Vinicius
Carro quase atingiu mulheres na lojaCarro quase atingiu mulheres na loja   (Redes Sociais)

Duas mulheres escaparam de serem atingidas por um Chevrolet Ônix, que após se envolver em um acidente de trânsito, invadiu uma loja de roupas, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

O veículo em questão seguia pela Avenida Antero Lemes da Silva e se chocou com um segundo carro, de modelo não identificado, que estava trafegando pela rua Pernambuco.

Com o impacto, o condutor do Ônix perde o controle e vai de encontro com a loja de roupas, invadindo o espaço e quase atingindo duas mulheres que estavam no interior do estabelecimento.

Por sorte, elas conseguiram se esquivar e se refugiaram em meio às peças de roupas penduradas.

Segundo o Portal Rota, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais, tanto para o veículo, como para o estabelecimento comercial.

 

