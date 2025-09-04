Menu
Trânsito

JD1TV: Carro invadiu preferencial em acidente que vitimou professora em Dourados

Santa dos Santos chegou a ser socorrida, mas faleceu no Hospital da Vida

04 setembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Santa era professora de escolinha de base de futebolSanta era professora de escolinha de base de futebol   (Redes Sociais)

Câmera de segurança de um posto de combustível registrou o momento do acidente que vitimou a professora Santa dos Santos Caniza, de 53 anos, que atuava em uma escolinha de futebol em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. A colisão foi causada por um motorista que avançou a preferencial.

O acidente aconteceu durante a manhã de quarta-feira (3), e conforme as imagens, uma Renault Duster avança o cruzamento e desrespeita a preferencial, atingindo a mulher que estava em uma motocicleta.

A vítima seguia pela Rua Ponta Porã e a Renault Duster pela Rua Barão do Rio Branco, região entre o Parque Alvorada e a Vila Aurora.

Por conta do impacto, ela teve um TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) grave, fratura exposta em uma das pernas e outras lesões pelo corpo. Santa foi socorrida e levada em estado gravíssimo para o Hospital da Vida, onde acabou falecendo.

Segundo o site Ligado na Notícia, ela era muito conhecida em Dourados pelo trabalho à frente da Associação. Sendo uma mulher dedicada à formação de crianças e adolescentes no esporte de base, levando a escolinha a participar de diversas competições em Mato Grosso do Sul.

 

