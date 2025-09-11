JD1TV: Foi por pouco! Motociclista escapa de tragédia em acidente em Rio Brilhante

Dá para se dizer que uma motociclista, de 28 anos, nasceu de novo. Isso porque ela escapou de uma tragédia ao ser atropelada por um caminhão no final da tarde desta quarta-feira (10), no cruzamento das ruas Coronel Alves Corrêa com Expedicionário Hugo Gonçalves, em Rio Brilhante.

O acidente aconteceu após o condutor do caminhão, de 48 anos, não respeitar a sinalização de 'Pare' enquanto trafegava pela rua Coronel Alves Corrêa.

Ao desrespeitar a sinalização e avançar no cruzamento, colidiu com a motociclista. Com o impacto, a jovem foi projetada para frente do veículo, enquanto a motocicleta ficou esmagada pelo caminhão.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima com alguns ferimentos para o hospital da cidade. A Polícia Militar também esteve no local.

O caminhoneiro foi encaminhado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado.

