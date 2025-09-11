Menu
Menu Busca quinta, 11 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

JD1TV: Foi por pouco! Motociclista escapa de tragédia em acidente em Rio Brilhante

Caminhão não teria respeitado a sinalização de 'Pare' em um cruzamento e atingiu a vítima

11 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Motocicleta foi destruída pelo caminhãoMotocicleta foi destruída pelo caminhão   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Dá para se dizer que uma motociclista, de 28 anos, nasceu de novo. Isso porque ela escapou de uma tragédia ao ser atropelada por um caminhão no final da tarde desta quarta-feira (10), no cruzamento das ruas Coronel Alves Corrêa com Expedicionário Hugo Gonçalves, em Rio Brilhante.

O acidente aconteceu após o condutor do caminhão, de 48 anos, não respeitar a sinalização de 'Pare' enquanto trafegava pela rua Coronel Alves Corrêa.

Ao desrespeitar a sinalização e avançar no cruzamento, colidiu com a motociclista. Com o impacto, a jovem foi projetada para frente do veículo, enquanto a motocicleta ficou esmagada pelo caminhão.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima com alguns ferimentos para o hospital da cidade. A Polícia Militar também esteve no local.

O caminhoneiro foi encaminhado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente aconteceu na BR-262, no anel viário de Três Lagoas
Trânsito
Motociclista morre ao tentar ultrapassagem e bater em carreta na BR-262, em Três Lagoas
Carro ficou totalmente destruído ao bater em um coqueiro
Trânsito
Contrabandista morre em grave acidente e passageiro fica ferido na MS-276
Motociclista ficou destruída após o acidente
Trânsito
Motociclista fica em estado gravíssimo ao colidir em carro na MS-276, em Batayporã
Acidente aconteceu na tarde desta quarta Feira
Trânsito
Motociclista é atropelado por caminhão ao tentar trocar de faixa na Capital
Carlos não resistiu aos ferimentos do acidente
Trânsito
Motociclista morre após atingir SUV que furou preferencial em Três Lagoas
O acidente aconteceu em Miranda
Trânsito
Motorista morre esmagado após caminhão tombar na BR-262, em Miranda
Caminhão tombou nas margens da rodovia
Trânsito
Caminhoneiro sul-mato-grossense morre durante acidente em rodovia do Paraná
Cidimar era natural de Aparecida do Taboado
Trânsito
Rapaz de MS morre em capotamento de caminhonete em rodovia de Goiás
Motociclista foi atingido por tentar realizar uma conversão
Trânsito
JD1TV: Motoqueiro fica em estado grave após fazer manobra arriscada na Capital
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Trânsito
AGORA: Engavetamento deixa várias pessoas feridas na BR-163, em Nova Alvorada do Sul

Mais Lidas

O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe