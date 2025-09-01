Menu
Trânsito

JD1TV: Jovem é atropelada ao tentar atravessar avenida com bebida na mão na Capital

Ela estava na companhia de um grupo de amigos e chegou a ser avisada, mas nada evitou o acidente

01 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius

Jovem, que não teve a identificação revelada, foi atropelada e arremessada durante a madrugada do último sábado (30), na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande.

Informações repassadas à reportagem apontam que a jovem estava na companhia de alguns amigos em uma conveniência conhecida na avenida, na região do bairro Santo Antônio.

Pelas câmeras de segurança, a jovem aparece inicialmente no canteiro central, mas quando tenta retornar para o local onde os amigos e outras pessoas estão, é colhida por um carro e arremessada por alguns metros.

Amigos ainda gesticularam e tentaram avisar sobre o veículo, mas nada evitou o acidente. Ainda nas imagens, é possível perceber que a jovem acidentada estava carregando uma bebida em suas mãos, indicando que pelo local, havia ingestão de bebidas alcoólicas.

A reportagem tenta mais informações a respeito sobre o acidente e contactamos autoridades competentes, principalmente para saber o estado de saúde e se o veículo parou para prestar socorro.

Veja a cena impressionante:

 

