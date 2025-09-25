JD1TV: 'Livramento, nasci de novo', diz cantor atingido por caminhão em engavetamento na Capital

O cantor sertanejo Max Moura, de 41 anos, foi uma das vítimas do grave acidente de trânsito que aconteceu na última terça-feira (23), na Avenida Coronel Antonino, em Campo Grande, onde um caminhão sem freio colidiu com um carro e provocou um engavetamento com mais oito veículos.
Max estava em um Hyundai HB20 e foi o primeiro carro a ser atingido pelo caminhão 'desgovernado'. Nas fotos publicadas pelo artista, a parte traseira do veículo ficou completamente destruída, ficando apenas a parte do motorista intacta.
Ele ficou prensado entre o caminhão e um Chevrolet Spin. Mesmo com a gravidade do acidente, o cantor reforçou através das redes sociais, que não sofreu nenhuma lesão grave, tendo apenas escoriações, mas disse que foi um livramento não ter perdido a vida ou ter saído com qualquer sequela.
"Agradecer a todos que mandaram força, torceram para eu me recuperar, graças a Deus não quebrei nada. Foi livramento, eu nasci de novo. Foi só escoriações e a gente estava preocupada com minha coluna, mas fiz todos os exames de coluna, mas graças a Deus não quebrou".
Ele enfatizou a importância de estar de cinto no momento do acidente, o que pode ter contribuído diretamente para amenizar o impacto da batida provocada pelo caminhão. "Sorte que eu estava de cinto", disse.
Nas redes sociais, ele também comentou que buscaria resolver algumas pendências e tentar recuperar os bens, pois ficaram retidos no veículo, que foi removido para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).
Quem também havia se manifestado nas redes sociais foi a cunhada do cantor, Lorena Carvalho, dizendo que Max realmente "nasceu de novo" e que está se recuperando com alguns cuidados extras.
"Gente, não sei o que dizer desse susto, o medo, o desespero, não sei explicar, só sei que Deus deu um livramento, meu cunhado nasceu de novo".