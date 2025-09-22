Menu
Trânsito

JD1TV: Motociclista morre após colisão com carro em avenida de Corumbá

Everton Medeiros havia sofrido uma laceração profunda na perna e perdeu muito sangue no dia do acidente

22 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
No dia do acidente, motociclista chegou a ser socorrido com vidaNo dia do acidente, motociclista chegou a ser socorrido com vida   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O motociclista Everton Medeiros da Silva, de 26 anos, morreu na Santa Casa de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, ainda no sábado (20), horas depois de ter sofrido um grave acidente de trânsito na rua América.

Ele havia se acidentado naquele dia, por volta das 5h30, após colidir em um Volkswagen Gol. Com o impacto, Everton sofreu uma laceração profunda na perna esquerda e perdeu muito sangue.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o motociclista também apresentava várias escoriações pelo corpo e um corte na cabeça. Porém, mesmo com o socorro dos militares e de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima não resistiu na unidade hospitalar.

Segundo um vídeo divulgado pelo site Diário Corumbaense, o motociclista seguia pela via no sentido de Corumbá a Ladário, enquanto o Volkswagen Gol, conduzido por um homem, de 42 anos, seguia no trajeto contrário da pista.

Porém, após o motociclista passar por um cruzamento, houve o choque frontal entre os veículos. A princípio, a suspeita é que Everton tenha realizado uma ultrapassagem e a Polícia Civil vai investigar se ele perdeu o controle da direção no momento do acidente.

Com o impacto sofrido, a vítima foi arremessada por vários metros, agravando os ferimentos que sofreu. O caso está sendo investigado.

 

