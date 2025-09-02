JD1TV: Motociclista morre após ser atingido por carro em cruzamento de Dourados

O motociclista José da Silva Duarte, de 40 anos, morreu após ser atingido por um veículo de passeio, que invadiu a preferencial de um cruzamento na cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde desta segunda-feira (1°).
Ele estava acompanhado da esposa, Romilda de Oliveira, que sobreviveu ao impacto e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade hospitalar.
O motociclista seguia pela rua Antônio Emílio de Figueiredo quando, o motorista do carro que trafegava na Rua Barão do Rio Branco, não respeitou a sinalização de 'Pare' e avançou o cruzamento, acertando a moto.
Imagens de câmera de segurança flagraram o momento do acidente e captaram a imprudência do motorista da Fiat Strada, que permaneceu no local após a colisão.
A Polícia Civil, Polícia Científica e a Polícia Militar estiveram atendendo a ocorrência.
