JD1TV: Motoqueiro fica em estado grave após fazer manobra arriscada na Capital

Motociclista, de 50 anos, ficou em estado grave no final da tarde desta segunda-feira (8), ao ser atingido por uma picape Volkswagen Saveiro, na Avenida Tamandaré, na região do bairro São Francisco, em Campo Grande. O acidente aconteceu em razão de uma tentativa de manobra arriscada.

Câmeras de segurança mostram o momento em que o motoqueiro sai da rua Dom Lustosa e ingressa na avenida - uma das principais e movimentadas via da região.

Porém, ao adentrar na pista da direita, ele faz uma manobra arriscada, saindo da faixa inicial e tenta realizar uma conversão à esquerda para acessar a rua Teodoro Roosevelt, porém, é atingido pela picape, que seguia pela avenida.

Além das imagens da câmera de segurança, o boletim de ocorrência registrado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também reforça a versão, indicando a tentativa de realizar a manobra de forma arriscada.

Com o impacto, o motociclista sofreu uma fratura exposta em membro inferior esquerdo, além de um traumatismo craniano. Ele foi socorrido em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa. O motorista da picape, nada sofreu.

Ainda consta no registro policial que o motociclista não tinha carteira de habilitação.

