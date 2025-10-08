JD1TV: Motorista flagra caminhão 'ziguezagueando' e tombando na BR-262, em Miranda

Motorista, que não teve a identificação revelada até o momento, tombou o caminhão que conduzia na manhã desta quarta-feira (8), na BR-262, próximo a Miranda. Ele estava conduzindo com suspeita de embriaguez e foi detido pela Polícia Rodoviária Federal.

Imagens gravadas por um caminhoneiro que seguia logo atrás, registrou toda a situação, desde o momento que o motorista passou a ziguezaguear na pista, chegando a invadir o sentido contrário da rodovia.

Em determinado momento, o condutor perdeu o controle e saiu da pista e ao tentar retornar para a direção correta, acabou tombando a carreta e espalhando toda a carga que carregava.

O veículo ainda atingiu uma carreta que vinha no sentido contrário e conseguiu parar nas margens da rodovia, evitando ainda um acidente de maior magnitude. Apesar dos fatos, ninguém se feriu, porém, o condutor foi levado para a delegacia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a limpeza na pista e posteriormente, auxiliar na retirada do veículo para a liberação da pista, que, a princípio, funciona somente por uma faixa da rodovia, segundo informações do portal Conexão Sudoeste.

Veja o vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

