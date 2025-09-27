JD1TV: Pedestre fica em estado grave ao ser atropelado por ônibus na Capital

Homem, que não foi identificado, ficou em estado grave na manhã deste sábado (27), após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande, na Vila Marcos Roberto.

Informações repassadas para a reportagem apontam que o acidente aconteceu no cruzamento das ruas Bom Sucesso com dos Pirineus.

Câmera de segurança registrou o momento em que o pedestre é atingido pelo coletivo, que fazia a linha 054 - Bandeirantes/Shopping. O homem tenta atravessa a rua e teria entrado no ponto cego do motorista.

Com o atropelamento, a vítima ficou presa debaixo do pneu do coletivo e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Estiveram empenhados na ocorrência, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e a Polícia Científica.

