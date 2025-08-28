JD1TV: Professora fica em estado gravíssimo ao ser atingida por carro em Campo Grande

A professora Marielli Palácios Ferraz está internada em estado gravíssimo após ser atingida por um carro nesta quarta-feira (27), no cruzamento das ruas Souto Maior com Alfredo Lisboa, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

A vítima, segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, passou por um procedimento cirúrgico na Santa Casa e seu quadro de saúde é bastante preocupante.

Ela foi atingida por um veículo de passeio, que ao fazer a conversão para à esquerda, acertou em cheio a frente da motocicleta em que a vítima estava, chegando a ser arrastada por alguns metros.

Com o impacto, Marielli chegou a ficar debaixo do veículo. Um vídeo publicado pela página 'Tijucando', mostra o trabalho dos socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros em levantar o veículo e conseguir resgatar a vítima.

Ela foi encaminhada as pressas para a unidade hospitalar, onde conforme pessoas próximas, ela precisou passar por um procedimento cirúrgico.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

