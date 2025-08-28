Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Trânsito

JD1TV: Professora fica em estado gravíssimo ao ser atingida por carro em Campo Grande

Ela estava em uma motocicleta e o acidente aconteceu no cruzamento da rua Souto Maior com a Alfredo Lisboa, no bairro Tijuca

28 agosto 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Carro precisou ser levantado para tirar a vítimaCarro precisou ser levantado para tirar a vítima   (Reprodução/Tijucando)

A professora Marielli Palácios Ferraz está internada em estado gravíssimo após ser atingida por um carro nesta quarta-feira (27), no cruzamento das ruas Souto Maior com Alfredo Lisboa, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

A vítima, segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, passou por um procedimento cirúrgico na Santa Casa e seu quadro de saúde é bastante preocupante.

Ela foi atingida por um veículo de passeio, que ao fazer a conversão para à esquerda, acertou em cheio a frente da motocicleta em que a vítima estava, chegando a ser arrastada por alguns metros.

Com o impacto, Marielli chegou a ficar debaixo do veículo. Um vídeo publicado pela página 'Tijucando', mostra o trabalho dos socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros em levantar o veículo e conseguir resgatar a vítima.

Ela foi encaminhada as pressas para a unidade hospitalar, onde conforme pessoas próximas, ela precisou passar por um procedimento cirúrgico.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carro quase atingiu mulheres na loja
Trânsito
JD1TV: Carro invade loja de roupas e mulheres escapam de tragédia em Sidrolândia
Após acidente, pista é completamente liberada em ambos os sentidos na BR-163, em Anhanduí
Trânsito
Após acidente, pista é completamente liberada em ambos os sentidos na BR-163, em Anhanduí
O caso aconteceu na manhã de hoje
Trânsito
Motorista morre em acidente com carreta na MS-295, entre Iguatemi e Tacuru
JD1TV: Carretas pegam fogo após colisão frontal na BR-163, em Anhanduí
Trânsito
JD1TV: Carretas pegam fogo após colisão frontal na BR-163, em Anhanduí
Acidente causou diversas mortes
Trânsito
JD1TV: Grave acidente deixa vários mortos carbonizados em rodovia de Nova Andradina
Carreta ficou bastante destruída no acidente
Trânsito
Acidente que matou dois motoristas na BR-262, em Ribas, foi causado por invasão de pista
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Ciclista é socorrida após invadir a preferencial e ser atropelada por carro em São Gabriel
O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente com carreta era servidora pública
O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje
Trânsito
AGORA: Motociclista morre após parar debaixo de carreta em Campo Grande
Carro ficou completamente destruído no acidente
Trânsito
Sem nada de ilícito no carro, motorista foge da PRF e capota na BR-163, em MS

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro