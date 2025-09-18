Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão

O piloto teria perdido o controle da motocicleta após passar por uma quebra-molas e bater contra um poste

18 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius e Vinicius Santos    atualizado em 18/09/2025 às 09h39
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidenteMulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Pelo menos quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, ficaram feridas logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (18) em um grave acidente de trânsito na rua da Divisão, no bairro Parati, em Campo Grande.

Segundo informações passadas para a reportagem, as quatro vítimas estavam em uma única motocicleta e o piloto perdeu o controle do veículo após passar por um quebra-molas.

Devido à perda da direção, a moto colidiu violentamente contra um poste e as quatro pessoas sofreram ferimentos, sendo que um dos homens e uma das mulheres sofreram lesões graves na cabeça.

Uma informação repassada também aponta que o piloto da moto estaria usando tornozeleira eletrônica.

O Corpo de Bombeiros e duas viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram o atendimento das vítimas, mas até o momento, não foram repassados detalhes sobre o estado de saúde de cada uma das pessoas.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motocicleta da vítima ficou jogada na rua
Trânsito
Motociclista de 19 anos morre em hospital após sofrer acidente com caminhão em MS
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista colide contra carreta e morre em acidente na BR-163, em Rio Brilhante
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Moto-carga ficou em cima do piloto, que não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Pai morre esmagado por moto e filho fica ferido em acidente em Ponta Porã
Vítima não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Pedestre morre atropelado, motorista abandona carro e foge em Corumbá
Grave acidente aconteceu na BR-267
Trânsito
Motorista de carro morre em grave acidente com carreta na BR-267, em Bataguassu
Motociclista morreu após o acidente
Trânsito
Motociclista força ultrapassagem e morre ao colidir em caminhão em Cassilândia
Acidente deixou vários feridos
Trânsito
Adolescente provoca acidente ao furar preferencial e deixa seis pessoas feridas em MS
Ônix ficou capotado no acidente
Trânsito
Carro cai em córrego e motorista morre levado pela correnteza na Capital
Colisão frontal deixou os dois veículos destruídos
Trânsito
Colisão frontal entre caminhonete e carro mata três pessoas em Sidrolândia

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande