JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão

Luiz Vinicius e Vinicius Santos atualizado em 18/09/2025 às 09h39

Pelo menos quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, ficaram feridas logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (18) em um grave acidente de trânsito na rua da Divisão, no bairro Parati, em Campo Grande.

Segundo informações passadas para a reportagem, as quatro vítimas estavam em uma única motocicleta e o piloto perdeu o controle do veículo após passar por um quebra-molas.

Devido à perda da direção, a moto colidiu violentamente contra um poste e as quatro pessoas sofreram ferimentos, sendo que um dos homens e uma das mulheres sofreram lesões graves na cabeça.

Uma informação repassada também aponta que o piloto da moto estaria usando tornozeleira eletrônica.

O Corpo de Bombeiros e duas viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram o atendimento das vítimas, mas até o momento, não foram repassados detalhes sobre o estado de saúde de cada uma das pessoas.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também