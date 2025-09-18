JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão

Pelo menos quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, ficaram feridas logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (18) em um grave acidente de trânsito na rua da Divisão, no bairro Parati, em Campo Grande.
Segundo informações passadas para a reportagem, as quatro vítimas estavam em uma única motocicleta e o piloto perdeu o controle do veículo após passar por um quebra-molas.
Devido à perda da direção, a moto colidiu violentamente contra um poste e as quatro pessoas sofreram ferimentos, sendo que um dos homens e uma das mulheres sofreram lesões graves na cabeça.
Uma informação repassada também aponta que o piloto da moto estaria usando tornozeleira eletrônica.
O Corpo de Bombeiros e duas viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram o atendimento das vítimas, mas até o momento, não foram repassados detalhes sobre o estado de saúde de cada uma das pessoas.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência.
