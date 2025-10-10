Menu
Trânsito

JD1TV: Testando carro do amigo, motorista destrói Jetta e poste na Av. Mato Grosso

Com a queda do poste, a pista para quem vai sentido centro ficou interditada

10 outubro 2025 - 08h12Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 10/10/2025 às 08h16
Motorista derrubou o poste e travou a pista da avenidaMotorista derrubou o poste e travou a pista da avenida   (Vinicius Santos/JD1 Notícias)

Motorista perdeu o controle de um Volkswagen Jetta, logo nas primeiras horas desta sexta-feira (10), e colidiu violentamente contra um poste na Avenida Mato Grosso, bairro Santa Fé, em Campo Grande. O veículo estaria sendo conduzido por um jovem, de 21 anos.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, esse jovem estaria fazendo uma espécie de test-drive no carro para comprá-lo, pois o automóvel seria de um amigo.

Porém, por volta das 6h30, imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento da batida. O condutor aparece trafegando pela pista para quem segue ao centro de Campo Grande e faz uma conversão à esquerda para acessar a rua Canandrina.

No entanto, devido à alta velocidade - percebida pelas imagens, ele não consegue realizar a manobra e colide contra o poste no canteiro central. O poste, logo na sequência, cai na pista e quase atinge um veículo estacionado.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e informou, a princípio, que não teria como comprovar que o jovem seria o motorista do veículo naquele momento, mas que as imagens ajudariam na ocorrência.

Veja o momento do acidente:

 

