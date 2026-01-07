Menu
Jovem alagoano morre em acidente de moto com máquina agrícola em Costa Rica

Bruno Eduardo ficou preso entre a roda e o paralama do veículo e da moto

07 janeiro 2026 - 17h13Luiz Vinicius
Bruno era natural de AlagoasBruno era natural de Alagoas   (Redes Sociais)

Bruno Eduardo, de 27 anos, que trabalhava como serralheiro, morreu durante a noite desta terça-feira, dia 6, após sofrer um acidente de trânsito ao colidir a motocicleta que pilotava com um veículo agrícola, na MS-223, em Costa Rica.

Natural de Arapiraca, em Alagoas, o jovem pilotava uma Yamaha MT-03 e após colidir com o trator, ficou preso entre a roda e o paralama do veículo e da moto.

Segundo detalhes do portal MS Todo Dia, a motocicleta ficou totalmente destruída e Bruno acabou morrendo ainda no local do acidente.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A Perícia Científica também esteve no local coletando informações a respeito da morte.

