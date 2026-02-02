Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Jovem de 21 anos morre após capotar carro na MS-430, em São Gabriel do Oeste

O acidente aconteceu após a vítima atravessar a pista contrária, sair da rodovia e capotar por aproximadamente 56 metros

02 fevereiro 2026 - 11h55Luiz Vinicius
Hudson Marques morreu ainda no localHudson Marques morreu ainda no local   (Divulgação/Corpo de Bombeiros/Idest)

Hudson Marques de Sá, de 21 anos, morreu em razão do capotamento do veículo que ele dirigia na MS-430, entre São Gabriel do Oeste e Rio Negro, durante o domingo, dia 1º.

O acidente aconteceu após a vítima atravessar a pista contrária, sair da rodovia e capotar por aproximadamente 56 metros, até parar às margens da estrada.

Segundo o site Idest, populares acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando os militares chegaram no local, Hudson já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Militar Rodoviária realizou a preservação do local para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Ainda conforme o site, o veículo, um automóvel de passeio, havia sido emprestado ao jovem por um parente, para deslocamento entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Negro. 

As causas do acidente seguem sendo apuradas pela Polícia Civil

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Atendimento do SAMU | Imagem ilustrativa
Trânsito
Idoso sofre mal súbito, bate carro em muro e morre em Campo Grande
Alexandre era servidor público
Trânsito
Servidor de Nova Andradina morre dias após acidente entre motocicletas
Acidente causou congestionamento na rodovia
Trânsito
Motorista morre horas após sofrer grave acidente na MS-395, em Bataguassu
Veículo ficou com para-brisa danificado
Trânsito
Ciclista fica em estado grave após acidente em Chapadão e é transferido para Capital
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Veículo ficou completamente destruído
Trânsito
Empresário morre após acidente entre caminhonete e carro na BR-497, em Paranaíba
Caminhonete ficou bastante danificada no acidente
Trânsito
Motorista de caminhonete morre após capotamento na BR-376, em Deodápolis
Picape ficou totalmente destruída
Trânsito
Acidente entre picape e carreta deixa três mortos e um ferido na BR-267, em Maracaju
Fox ficou capotado na pista
Trânsito
Sete pessoas ficam feridas em acidente com capotamento na BR-163, em Rio Brilhante
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista colide contra poste e morre em Nova Andradina

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica