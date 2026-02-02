Jovem de 21 anos morre após capotar carro na MS-430, em São Gabriel do Oeste

Hudson Marques de Sá, de 21 anos, morreu em razão do capotamento do veículo que ele dirigia na MS-430, entre São Gabriel do Oeste e Rio Negro, durante o domingo, dia 1º.

O acidente aconteceu após a vítima atravessar a pista contrária, sair da rodovia e capotar por aproximadamente 56 metros, até parar às margens da estrada.

Segundo o site Idest, populares acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando os militares chegaram no local, Hudson já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Militar Rodoviária realizou a preservação do local para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Ainda conforme o site, o veículo, um automóvel de passeio, havia sido emprestado ao jovem por um parente, para deslocamento entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Negro.

As causas do acidente seguem sendo apuradas pela Polícia Civil

