Jovem de Bela Vista morre após acidente em avenida do Paraguai

Jovem, de 19 anos, identificada apenas como Abigail, morreu no final da tarde deste domingo (31) na Santa Casa de Campo Grande. Ela veio transferida de Bela Vista, após sofrer um acidente de moto.

O acidente em questão aconteceu na região de Bella Vista Norte, no Paraguai. O piloto faleceu no local e foi identificado como Kevin Rodriguez Amarilla, de 18 anos, conhecido por ser jogador de um time amador de futebol na cidade.

O boletim de ocorrência em questão, feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, em Campo Grande, trata apenas da morte de Abigail, moradora de Bela Vista, cidade de Mato Grosso do Sul.

Segundo o registro, feito pelo pai da vítima, a vítima estava na garupa da motocicleta, acompanhada de Kevin, quando ambos sofreram uma queda em um acidente de trânsito, que será investigado pelas autoridades paraguaias.

A jovem foi levada para um hospital na cidade de Bela Vista e depois, transferida para Campo Grande. Ela deu entrada na Santa Casa por volta das 17h20 em parada cardiorrespiratória. Porém, após três tentativas de reanimação, ela não resistiu e faleceu no hospital.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

