Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Jovem de Bela Vista morre após acidente em avenida do Paraguai

Vítima chegou a ser transferida de Bela Vista para Campo Grande, mas não resistiu; o piloto morreu no local, na cidade de Bella Vista Norte

01 setembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Motocicleta em que a vítima estava como garupaMotocicleta em que a vítima estava como garupa   (Redes Sociais)

Jovem, de 19 anos, identificada apenas como Abigail, morreu no final da tarde deste domingo (31) na Santa Casa de Campo Grande. Ela veio transferida de Bela Vista, após sofrer um acidente de moto.

O acidente em questão aconteceu na região de Bella Vista Norte, no Paraguai. O piloto faleceu no local e foi identificado como Kevin Rodriguez Amarilla, de 18 anos, conhecido por ser jogador de um time amador de futebol na cidade.

O boletim de ocorrência em questão, feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, em Campo Grande, trata apenas da morte de Abigail, moradora de Bela Vista, cidade de Mato Grosso do Sul.

Segundo o registro, feito pelo pai da vítima, a vítima estava na garupa da motocicleta, acompanhada de Kevin, quando ambos sofreram uma queda em um acidente de trânsito, que será investigado pelas autoridades paraguaias.

A jovem foi levada para um hospital na cidade de Bela Vista e depois, transferida para Campo Grande. Ela deu entrada na Santa Casa por volta das 17h20 em parada cardiorrespiratória. Porém, após três tentativas de reanimação, ela não resistiu e faleceu no hospital.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Wilson era comerciante e conhecido em Paraíso das Águas e distrito de Pouso Alto
Trânsito
Comerciante de Paraíso das Águas morre em capotamento na MS-316
JD1TV: Jovem é atropelada ao tentar atravessar avenida com bebida na mão na Capital
Trânsito
JD1TV: Jovem é atropelada ao tentar atravessar avenida com bebida na mão na Capital
Motorista morreu preso às ferragens
Trânsito
Motorista morre preso às ferragens em grave acidente na MS-379, em Dourados
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista de 20 anos morre após atingir bezerro em rodovia de Taquarussu
Vítima não sobreviveu ao atropelamento
Trânsito
Morador de Miranda morre após ser atropelado por carreta na BR-262
Carro quase atingiu mulheres na loja
Trânsito
JD1TV: Carro invade loja de roupas e mulheres escapam de tragédia em Sidrolândia
Após acidente, pista é completamente liberada em ambos os sentidos na BR-163, em Anhanduí
Trânsito
Após acidente, pista é completamente liberada em ambos os sentidos na BR-163, em Anhanduí
O caso aconteceu na manhã de hoje
Trânsito
Motorista morre em acidente com carreta na MS-295, entre Iguatemi e Tacuru
JD1TV: Carretas pegam fogo após colisão frontal na BR-163, em Anhanduí
Trânsito
JD1TV: Carretas pegam fogo após colisão frontal na BR-163, em Anhanduí
Carro precisou ser levantado para tirar a vítima
Trânsito
JD1TV: Professora fica em estado gravíssimo ao ser atingida por carro em Campo Grande

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Policia efetuou a prisão do suspeito
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras