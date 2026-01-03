Jovem de Ivinhema morre em grave acidente na rodovia do Paraná

A jovem Camila de Lima, de 20 anos, moradora de Ivinhema, morreu durante um grave acidente de trânsito nesta sexta-feira, dia 2, na BR-376, no trevo de Guairaçá, no Paraná.

No veículo em que ela estava havia mais duas passageiras: a irmã, de 13 anos, e uma amiga, que não teve a identificação divulgada, ambas socorridas em estado grave.

Segundo informações do site Ivinotícias, Camila, a irmã e a amiga estava em um Ford Fiesta e durante o trajeto, se envolveu em uma colisão transversal com um caminhão bitrem.

Conforme detalhes, o automóvel atravessava a rodovia pelo trevo quando foi atingido pelo caminhão, que seguia pela BR-376. Camila morreu no local dos fatos, antes mesmo do socorro chegar.

A irmã da jovem e a amiga foram levadas para a Santa Casa de Paranavaí. Estiveram no local dos fatos, a PRF, SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a Polícia Científica.

