Trânsito

Rapaz de MS morre em capotamento de caminhonete em rodovia de Goiás

Natural de Aparecida do Taboado, Cidimar Macedo retornava para uma fazenda

09 setembro 2025 - 10h39Luiz Vinicius
Cidimar era natural de Aparecida do TaboadoCidimar era natural de Aparecida do Taboado   (Redes Sociais)

Cidimar Macedo Rocha, de 32 anos, conhecido como 'Negão', morreu em razão de um capotamento de uma caminhonete na GO-530, entre as cidades de Araguapaz e Aruanã, em Goiás, na noite do último domingo (7).

Natural de Aparecida do Taboado, Cidimar estava na condução da caminhonete, uma Chevrolet S10, que capotou após ele perder o controle da direção por motivos a serem apurados pelas autoridades.

No veículo ainda estavam mais duas pessoas, sendo que uma também morreu em razão do acidente e outra foi socorrida em estado grave para um hospital da região.

Segundo o site RCN 67, Cidimar estava de folga e retornava para uma fazenda onde trabalhava há sete meses em atividades de confinameneto de gado. Os pais dele moram em Aparecida do Taboado.

Antes de atuar na pecuária, Cidimar também trabalhou em usinas da região, sempre envolvido com o setor agropecuário. O corpo foi transladado para a cidade sul-mato-grossense, onde foi velado e sepultado.

