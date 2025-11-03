Menu
Trânsito

Jovem que bateu moto em caminhão morre quase um mês após acidente em Anastácio

Mãe explicou na delegacia que filho pode ter se distraído antes da colisão

03 novembro 2025 - 12h55Luiz Vinicius
Nicholas bateu na traseira do caminhãoNicholas bateu na traseira do caminhão   (A Princesinha News)

O jovem Nicholas Ariel Silva e Silva, de 21 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, dia 3 de novembro, após não resistir as complicações de um acidente que sofreu no dia 7 de outubro, em Anastácio - a 145 quilômetros de Campo Grande.

Desde o dia do acidente, quando colidiu na traseira de um caminhão estacionado, o motociclista estava internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava pilotando a motocicleta dentro da velocidade permitida e por um momento, segundo a mãe do jovem, ele teria olhado para o lado como se fosse olhar para alguma situação na via.

Porém, ao virar e continuar olhando para frente, bateu a motocicleta na traseira do caminhão estacionado. O Corpo de Bombeiros esteve rapidamente no local e após os primeiros atendimentos, encaminhou a vítima para o Hospital Municipal de Anastácio.

Porém, no mesmo dia, dia 7 de outubro, Nicholas foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande e permaneceu no CTI (Centro de Terapia Intensiva). Ele chegou a ser liberado no dia 1º de novembro, mas retornou no mesmo dia em decorrência de outras complicações.

Nesta segunda, ele não resistiu as complicações de saúde e teve o óbito constatado por volta das 8h28.

O caso foi registrado na delegacia como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

 

