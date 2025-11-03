Jovem que bateu moto em caminhão morre quase um mês após acidente em Anastácio

Saiba Mais Polícia Jovem é socorrido em estado gravíssimo após acidente em Anastácio

O jovem Nicholas Ariel Silva e Silva, de 21 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, dia 3 de novembro, após não resistir as complicações de um acidente que sofreu no dia 7 de outubro, em Anastácio - a 145 quilômetros de Campo Grande.

Desde o dia do acidente, quando colidiu na traseira de um caminhão estacionado, o motociclista estava internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava pilotando a motocicleta dentro da velocidade permitida e por um momento, segundo a mãe do jovem, ele teria olhado para o lado como se fosse olhar para alguma situação na via.

Porém, ao virar e continuar olhando para frente, bateu a motocicleta na traseira do caminhão estacionado. O Corpo de Bombeiros esteve rapidamente no local e após os primeiros atendimentos, encaminhou a vítima para o Hospital Municipal de Anastácio.

Porém, no mesmo dia, dia 7 de outubro, Nicholas foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande e permaneceu no CTI (Centro de Terapia Intensiva). Ele chegou a ser liberado no dia 1º de novembro, mas retornou no mesmo dia em decorrência de outras complicações.

Nesta segunda, ele não resistiu as complicações de saúde e teve o óbito constatado por volta das 8h28.

O caso foi registrado na delegacia como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

