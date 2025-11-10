Membro de Moto Grupo de Chapadão morre em grave acidente na MS-306, em Cassilândia

O motociclista Ivonaldo Aparecido de Morais, o 'Naldo', de 40 anos, morreu durante o domingo, dia 9 de novembro, em decorrência de um grave acidente de trânsito na MS-306, em Cassilândia.

Ele era um dos integrantes do Moto Grupo de Chapadão do Sul. A vítima estava em um passeio de motocicletas no momento do sinistro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Ivonaldo seguia de Chapadão para Cassilândia e durante o trajeto, um dos pneus da motocicleta, uma Honda CBR 1000, estourou e ele perdeu o controle da direção.

Ele saiu da pista e caiu nas margens da rodovia, sofrendo várias fraturas e a motocicleta ficando bastante danificada.

Ainda conforme o registro, uma equipe da concessionária Way realizou o resgate e o encaminhou para a Santa Casa de Cassilândia, mas quando o motociclista chegou na unidade hospitalar, já não apresentava mais sinais vitais.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

