Militar da Marinha é preso por dirigir bêbado e destruir restaurante em Corumbá

Militar da Marinha, de 55 anos, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira, dia 5, ao dirigir embriagado e destruir um restaurante em decorrência de um acidente na rua Sete de Setembro, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, fala arrastada e dificuldade de coordenação motora. Além disso, se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Segundo sites locais, ele estava conduzindo um veículo Volkswagen Voyage, quando atingiu a estrutura do restaurante e também teria colidido contra uma caminhonete Chevrolet S10.

Apesar da magnitude dos fatos, ninguém ficou ferido. O carro que o militar conduzia ficou danificado, assim como o parachoque da caminhonete, além do restaurante que foi o que levou mais prejuízo.

A Polícia Militar esteve presente no local e prendeu o militar da Marinha pelos crimes de embriageuz ao volante e dano ao patrimônio.

Ele foi encaminhado para a delegacia, onde um advogado se fez presente, assim como um representante da Marinha para acompanhar os trâmites.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também