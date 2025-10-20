Morador de Bela Vista capota caminhonete e morre em rodovia do Paraguai

O brasileiro Luis Fernando Gutierres Quintana, de 24 anos, e morador de Bela Vista, morreu durante o final de semana em decorrência de um grave acidente de trânsito na rodovia PY08, em Bella Vista Norte, no Paraguai.

Informações apontam que a vítima estava conduzindo uma Chevrolet S10, de cor prata, e por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e capotou diversas vezes na pista, sendo lançado para fora.

Informações do portal Rádio Império 106.7 FM, detalham que o veículo foi encontrado com as quatro rodas para cima e o corpo de Luis Fernando estava a cerca de 30 metros da caminhonete.

Um amigo da vítima esteve no local e informou ao site paraguaio que recebeu uma mensagem de Luis Fernando, cerca de uma hora antes do acidente, dizendo que ele estava seguindo para Bella Vista Norte.

O caso será investigado pela polícia paraguaia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também