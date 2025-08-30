Morador de Miranda morre após ser atropelado por carreta na BR-262

Morador de Miranda, que não teve a identificação revelada até o momento, morreu após ser atropelado por uma carreta, na tarde deste sábado (30), na BR-262, na própria cidade.

Segundo informações do site O Pantaneiro, a vítima teria atravessado a pista de maneira repentina, fazendo com que o caminhoneiro não tivesse tempo hábil de realizar uma manobra.

Populares tentaram socorrer a vítima, no entanto, nada puderam fazer. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

Ainda conforme o site, informações apontam que o homem seria casado, pai de três filhos e filho de um empresário conhecido no setor hoteleiro em Miranda.

Momentos após o acidente, a esposa da vítima chegou ao local e, ao presenciar a cena, entrou em desespero. Ela precisou ser amparada por pessoas que acompanhavam a ocorrência.

