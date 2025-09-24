Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca

Saiba Mais Trânsito JD1TV: Professora fica em estado gravíssimo ao ser atingida por carro em Campo Grande

A professora Marielli Palácios Ferraz, de 42 anos, faleceu durante essa terça-feira (23), em Campo Grande, após ficar quase um mês - exatamente 27 dias - internada em estado grave em decorrência de um acidente de trânsito, no Jardim Tijuca.

Conforme noticiado pelo JD1, o acidente aconteceu durante a quarta-feira, dia 27 de agosto, e a profissional de educação estava em uma motocicleta parada no cruzamento da rua Alfredo Lisboa com a Souto Maior.

Porém, ela foi atingida por um veículo de passeio, que ao fazer a conversão para à esquerda, acertou em cheio a frente da motocicleta em que a vítima estava, chegando a ser arrastada por alguns metros.

Com o impacto, Marielli chegou a ficar debaixo do veículo. Ela foi socorrida em estado gravíssimo, passou por um procedimento cirúrgico e houve até mobilização para doação de sangue.

No entanto, em decorrência da gravidade das lesões, a professora não resistiu e faleceu na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo a página Tijucando, nas redes sociais, Marielli Ferraz lecionou na Escola Carrossel e também na Escola Nagem.

Relembre o vídeo do acidente:

Your browser does not support HTML5 video.

