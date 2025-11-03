Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande

Saiba Mais Polícia Motociclista morre após atropelar pedestre na Rua Brilhante, em Campo Grande

Aroldo Aparecido da Silva, servidor da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), morreu na manhã desta segunda-feira, dia 3 de novembro, um dia após ser atropelado por uma motocicleta na rua Brilhante, em Campo Grande, durante a madrugada de domingo, dia 2.

Na ocasião, o motociclista que provocou o acidente Jallison Rodrigues Mota, de 21 anos, morreu ainda no local dos fatos em razão da gravidade dos ferimentos.

Conforme noticiado pela reportagem, Aroldo foi socorrido em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), pois foi constatado fraturas nas duas pernas e um traumatismo craniano grave.

Porém, em decorrência da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e teve o óbito constatado por volta das 7h da manhã desta segunda, na Santa Casa de Campo Grande.

Aroldo Aparecido era servidor da Sesau e estava atuando na pasta desde 2003.

