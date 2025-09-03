Motociclista bate em outra moto, cai em avenida e morre atropelado por carreta em MS

O motociclista Eketon Daniel Cristaldo morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito, na noite desta terça-feira (2), na Avenida Teodoro Sativa, em Bela Vista.
Informações apontam que ele foi vítima de uma batida envolvendo outra moto, conduzida por Ezabelino Gamarra, e na sequência, foi atropelado por uma carreta.
Segundo informações do portal Jatoba News, os dois motociclistas estavam trafegando pela mesma via, no sentido ao centro, quando houve a colisão entre eles. Eketon, no entanto, acabou caindo na pista contrária, sendo atropelado pela carreta.
Devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e faleceu no local. O segundo motociclista, não sofreu ferimentos.
A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para apurar os fatos.