Trânsito

Motociclista bate em outra moto, cai em avenida e morre atropelado por carreta em MS

O outro motociclista não sofreu nenhum ferimento no acidente

03 setembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Vítima faleceu ainda no localVítima faleceu ainda no local   (Jatoba News)

O motociclista Eketon Daniel Cristaldo morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito, na noite desta terça-feira (2), na Avenida Teodoro Sativa, em Bela Vista.

Informações apontam que ele foi vítima de uma batida envolvendo outra moto, conduzida por Ezabelino Gamarra, e na sequência, foi atropelado por uma carreta.

Segundo informações do portal Jatoba News, os dois motociclistas estavam trafegando pela mesma via, no sentido ao centro, quando houve a colisão entre eles. Eketon, no entanto, acabou caindo na pista contrária, sendo atropelado pela carreta.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e faleceu no local. O segundo motociclista, não sofreu ferimentos.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para apurar os fatos.

