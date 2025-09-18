Motociclista colide contra carreta e morre em acidente na BR-163, em Rio Brilhante

O motociclista Cícero Manoel Santana de Lima, de 25 anos, morreu após se envolver em uma colisão com uma carreta na manhã desta quinta-feira (18), na BR-163, em Rio Brilhante.

Informações iniciais apontam que os veículos seguiam em direções opostas, quando houve o choque da motocicleta na parte frontal esquerda do veículo longo.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, o motorista da carreta que seguia sentido Nova Alvorada a Rio Brilhante, carregado com vísceras bovinos carregado em São Gabriel do Oeste e seguia com destino a Dourados, relatou que a moto invadiu a pista dele e bateu na parte frontal lado esquerdo.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e não resistiu aos ferimentos, falecendo antes da chegada do socorro. A circunstância que levou ao acidente serão investigados pela Polícia Civil.

A concessionária Motiva, que administra a rodovia, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Científica estiveram no local atendendo a ocorrência.

O trânsito ficou lento e funcionou em apenas uma faixa até a liberação total da pista.

