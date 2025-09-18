Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Motociclista colide contra carreta e morre em acidente na BR-163, em Rio Brilhante

As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas pela Polícia Civil

18 setembro 2025 - 10h39Luiz Vinicius
Motociclista não resistiu aos ferimentosMotociclista não resistiu aos ferimentos   (Rio Brilhante em Tempo Real)

O motociclista Cícero Manoel Santana de Lima, de 25 anos, morreu após se envolver em uma colisão com uma carreta na manhã desta quinta-feira (18), na BR-163, em Rio Brilhante.

Informações iniciais apontam que os veículos seguiam em direções opostas, quando houve o choque da motocicleta na parte frontal esquerda do veículo longo.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, o motorista da carreta que seguia sentido Nova Alvorada a Rio Brilhante, carregado com vísceras bovinos carregado em São Gabriel do Oeste e seguia com destino a Dourados, relatou que a moto invadiu a pista dele e bateu na parte frontal lado esquerdo.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e não resistiu aos ferimentos, falecendo antes da chegada do socorro. A circunstância que levou ao acidente serão investigados pela Polícia Civil.

A concessionária Motiva, que administra a rodovia, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Científica estiveram no local atendendo a ocorrência.

O trânsito ficou lento e funcionou em apenas uma faixa até a liberação total da pista.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motocicleta da vítima ficou jogada na rua
Trânsito
Motociclista de 19 anos morre em hospital após sofrer acidente com caminhão em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Moto-carga ficou em cima do piloto, que não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Pai morre esmagado por moto e filho fica ferido em acidente em Ponta Porã
Vítima não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Pedestre morre atropelado, motorista abandona carro e foge em Corumbá
Grave acidente aconteceu na BR-267
Trânsito
Motorista de carro morre em grave acidente com carreta na BR-267, em Bataguassu
Motociclista morreu após o acidente
Trânsito
Motociclista força ultrapassagem e morre ao colidir em caminhão em Cassilândia
Acidente deixou vários feridos
Trânsito
Adolescente provoca acidente ao furar preferencial e deixa seis pessoas feridas em MS
Ônix ficou capotado no acidente
Trânsito
Carro cai em córrego e motorista morre levado pela correnteza na Capital
Colisão frontal deixou os dois veículos destruídos
Trânsito
Colisão frontal entre caminhonete e carro mata três pessoas em Sidrolândia

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão