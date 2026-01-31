Motociclista colide contra poste e morre em Nova Andradina

O motociclista Renato Wyllyan Pereira da Cruz, de 36 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na manhã deste sábado, dia 31, ao colidir violentamente contra um poste de iluminação pública na Avenida Hormindo Alves Pereira, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava sozinho na motocicleta, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra a estrutura na calçada.

Segundo o site Jornal da Nova, populares que passavam pelo local notaram que a vítima ainda estava com vida e acionaram a Polícia Militar e o socorro, mas quando chegaram para tentar socorrê-lo, Renato não apresentava mais sinais vitais.

A área foi isolada para que a Polícia Científica e a Polícia Civil pudessem realizar os procedimentos de praxe.

Ainda conforme o site, Renato era natural de Batayporã e trabalhava na Transportadora Carvalima.

