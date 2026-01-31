Menu
Menu Busca sábado, 31 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Motociclista colide contra poste e morre em Nova Andradina

Renato Wyllyan era natural de Batayporã e trabalhava na Transportadora Carvalima

31 janeiro 2026 - 11h50Luiz Vinicius
Motociclista não resistiu aos ferimentosMotociclista não resistiu aos ferimentos   (Jornal da Nova)

O motociclista Renato Wyllyan Pereira da Cruz, de 36 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na manhã deste sábado, dia 31, ao colidir violentamente contra um poste de iluminação pública na Avenida Hormindo Alves Pereira, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava sozinho na motocicleta, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra a estrutura na calçada.

Segundo o site Jornal da Nova, populares que passavam pelo local notaram que a vítima ainda estava com vida e acionaram a Polícia Militar e o socorro, mas quando chegaram para tentar socorrê-lo, Renato não apresentava mais sinais vitais.

A área foi isolada para que a Polícia Científica e a Polícia Civil pudessem realizar os procedimentos de praxe.

Ainda conforme o site, Renato era natural de Batayporã e trabalhava na Transportadora Carvalima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carro ficou totalmente destruído
Trânsito
Acidente deixa uma pessoa em estado grave e carro em chamas na BR-163, em Dourados
Carreta tombou e criança ficou ferida
Trânsito
Criança fica ferida após carreta tombar em Aparecida do Taboado
Chevrolet Spin ficou capotado nas margens da rodovia
Trânsito
Motorista de carro morre preso às ferragens em acidente com caminhão na MS-040
Motociclista foi identificado pelas autoridades
Trânsito
Ajudante de pedreiro é a vítima fatal do acidente com carro no Jardim Seminário
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Acidente culminou na morte de motociclista | Imagem ilustrativa
Trânsito
Motociclista morre um dia após bater em ônibus na Avenida Duque de Caxias
Joana e Ramão eram moradores de Amambai
Trânsito
Na volta para casa, carro capota e mata casal de Amambai na BR-163, no Mato Grosso
Caminhão boiadeiro envolvido no acidente
Trânsito
Motociclista morre em colisão com caminhão boiadeiro na MS-384
Veículos envolvidos no acidente
Trânsito
Dupla em moto morre em acidente com caminhonete na MS-488, em Itaquiraí
Carro ficou destruído na pista
Trânsito
Motorista morre e carro fica em pedaços após acidente com carreta em Camapuã

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste
Alyson morreu após receber golpes de faca
Polícia
Suspeito de assassinar Alyson é preso cometendo furto com irmão em Campo Grande