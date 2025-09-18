Motociclista de 19 anos morre em hospital após sofrer acidente com caminhão em MS

Jovem, de 19 anos, identificado apenas como Jean, morreu durante a quarta-feira (17), após sofrer um acidente envolvendo a motocicleta que pilotava e um caminhão na cidade de Aquidauana, no dia 9 de setembro.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o pai da vítima procurou a delegacia e explicou que o filho não tinha carteira de habilitação para pilotar a motocicleta.

Porém, ele pegou a moto, uma Honda CG 125 Titan e saiu para abastecer. Durante o deslocamento, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito, onde teria colidido na lateral de um caminhão.

O condutor do caminhão acionou o pai e juntos encaminharam a vítima para a cidade de Aquidauana, onde a vítima recebeu atendimento médico, contudo, foi necessário a transferência para a Santa Casa de Campo Grande.

No entanto, Jean não teria resistido aos ferimentos e faleceu durante a quarta-feira.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

