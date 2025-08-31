Menu
Menu Busca domingo, 31 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Trânsito

Motociclista de 20 anos morre após atingir bezerro em rodovia de Taquarussu

Carlos Henrique Nascimento não teve tempo hábil para desviar do animal que atravessou a pista repentinamente

31 agosto 2025 - 09h44Luiz Vinicius
Motociclista não resistiu aos ferimentosMotociclista não resistiu aos ferimentos   (Jornal da Nova)

O jovem Carlos Henrique Pereira Nascimento de Souza, de 20 anos, morreu durante a noite deste sábado (30), em um acidente de moto, logo após colidir contra um bezerro na rodovia MS-473, em Taquarussu. Ele era natural de Batayporã.

A colisão aconteceu no momento em que o animal atravessa a pista de forma repentina, o que impossibilitou qualquer manobra por parte do motociclista.

Segundo o site Jornal da Nova, devido ao impacto, Carlos Henrique perdeu o controle da motocicleta, saiu da rodovia e caiu na pista de caminhada, nas margens da MS-473.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegarem pelo local, encontraram tanto o motociclista, como o bezerro, sem os sinais vitais.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu o local, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima não sobreviveu ao atropelamento
Trânsito
Morador de Miranda morre após ser atropelado por carreta na BR-262
Carro quase atingiu mulheres na loja
Trânsito
JD1TV: Carro invade loja de roupas e mulheres escapam de tragédia em Sidrolândia
Após acidente, pista é completamente liberada em ambos os sentidos na BR-163, em Anhanduí
Trânsito
Após acidente, pista é completamente liberada em ambos os sentidos na BR-163, em Anhanduí
O caso aconteceu na manhã de hoje
Trânsito
Motorista morre em acidente com carreta na MS-295, entre Iguatemi e Tacuru
JD1TV: Carretas pegam fogo após colisão frontal na BR-163, em Anhanduí
Trânsito
JD1TV: Carretas pegam fogo após colisão frontal na BR-163, em Anhanduí
Carro precisou ser levantado para tirar a vítima
Trânsito
JD1TV: Professora fica em estado gravíssimo ao ser atingida por carro em Campo Grande
Acidente causou diversas mortes
Trânsito
JD1TV: Grave acidente deixa vários mortos carbonizados em rodovia de Nova Andradina
Carreta ficou bastante destruída no acidente
Trânsito
Acidente que matou dois motoristas na BR-262, em Ribas, foi causado por invasão de pista
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Ciclista é socorrida após invadir a preferencial e ser atropelada por carro em São Gabriel
O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente com carreta era servidora pública

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Terminal Guaicurus, em Campo Grande
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Documentos mostram possível 'omissão' do Conselho Tutelar que poderia ter salvado Manu da morte