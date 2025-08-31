Motociclista de 20 anos morre após atingir bezerro em rodovia de Taquarussu

O jovem Carlos Henrique Pereira Nascimento de Souza, de 20 anos, morreu durante a noite deste sábado (30), em um acidente de moto, logo após colidir contra um bezerro na rodovia MS-473, em Taquarussu. Ele era natural de Batayporã.
A colisão aconteceu no momento em que o animal atravessa a pista de forma repentina, o que impossibilitou qualquer manobra por parte do motociclista.
Segundo o site Jornal da Nova, devido ao impacto, Carlos Henrique perdeu o controle da motocicleta, saiu da rodovia e caiu na pista de caminhada, nas margens da MS-473.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegarem pelo local, encontraram tanto o motociclista, como o bezerro, sem os sinais vitais.
A Polícia Militar Rodoviária atendeu o local, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica.