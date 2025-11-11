Motociclista é socorrido desacordado após bater em caminhonete estacionada em Guia Lopes

Motociclista, de 30 anos, foi socorrido desacordado na noite desta segunda-feira, dia 10, após sofrer um grave acidente de trânsito ao colidir na traseira de uma caminhonete estacionada, na Vila Caetano, em Guia Lopes da Laguna.

O quadro de saúde era grave e devido aos ferimentos, a expectativa era que ele fosse transferido para uma unidade hospitalar em Campo Grande.

Segundo informações do site Jardim MS News, o motociclista seguia por uma via e por motivos a serem apurados, colidiu na traseira da caminhonete, uma Mitsubishi L200. Ele foi encontrado desacordado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizaram os procedimentos de primeiros socorros, encaminhando a vítima em estado grave para o Hospital Municipal Edelmira Nunes de Oliveira.

Ainda conforme o site local, em razão da gravidade dos ferimentos, o motociclista seria transferido para Campo Grande.

