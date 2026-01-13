Menu
Motociclista é socorrido inconsciente após cair em rua do Coronel Antonino

Ele teria perdido o controle após passar por uma lombada

13 janeiro 2026 - 09h35Luiz Vinicius
Polícia Militar de Trânsito esteve no localPolícia Militar de Trânsito esteve no local   (Divulgação/PMMS)

Motociclista, de 55 anos, foi socorrido inconsciente e em estado grave na madrugada desta terça-feira, dia 13, após sofrer uma queda na rua Coxim, próximo à bifurcação com a rua Iguatemi, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Ele teria perdido o controle do veículo ao passar por uma lombada e caiu na sequência, sofrendo ferimentos graves e sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima ainda foi interceptada por uma viatura avançada devido ao quadro clínico considerado grave, e foi encaminhado para a Santa Casa.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e a motocicleta foi removida ao pátio do Detran, por não haver nenhum responsável no local.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal de lesão corporal provocado pela própria vítima.

