Motociclista fica em estado grave em acidente com caminhão em Dourados

Motociclista, de 25 anos, ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito envolvendo um caminhão, durante o sábado, dia 25 de outubro, no cruzamento das ruas Ponta Porã e General Osório, na região central de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A colisão envolvendo os dois veículos teria sido ocasionada após uma suposta tentativa de ultrapassagem.

Segundo o site Ligado na Notícia, os dois veículos estavam seguindo pela rua Ponta Porã e quando o caminhão-baú sinalizou eu viraria à esquerda para acessar a rua General Osório, a motocicleta tentou passar e atingiu a lateral do veículo.

Com isso, o motociclista foi arremessado contra o asfalto e bateu a cabeça em um toco de proteção instalado na esquina. Devido à velocidade, a vítima bateu a cabeça com força e sofreu um traumatismo craniano.

Ele foi socorrido em estado gravíssimo pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e permanece internado no Hospital da Vida.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na delegacia de plantão.

