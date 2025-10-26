Menu
Trânsito

Motociclista fica em estado grave em acidente com caminhão em Dourados

Com o impacto, o rapaz foi lançado contra um toco de proteção e bateu a cabeça com força

26 outubro 2025 - 09h45Luiz Vinicius
Vítima segue internada no Hospital da VidaVítima segue internada no Hospital da Vida   (Leandro Holsbach)

Motociclista, de 25 anos, ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito envolvendo um caminhão, durante o sábado, dia 25 de outubro, no cruzamento das ruas Ponta Porã e General Osório, na região central de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A colisão envolvendo os dois veículos teria sido ocasionada após uma suposta tentativa de ultrapassagem.

Segundo o site Ligado na Notícia, os dois veículos estavam seguindo pela rua Ponta Porã e quando o caminhão-baú sinalizou eu viraria à esquerda para acessar a rua General Osório, a motocicleta tentou passar e atingiu a lateral do veículo.

Com isso, o motociclista foi arremessado contra o asfalto e bateu a cabeça em um toco de proteção instalado na esquina. Devido à velocidade, a vítima bateu a cabeça com força e sofreu um traumatismo craniano.

Ele foi socorrido em estado gravíssimo pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e permanece internado no Hospital da Vida.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na delegacia de plantão.

