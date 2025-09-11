Motociclista fica em estado gravíssimo ao colidir em carro na MS-276, em Batayporã

Motociclista, de 36 anos, morador de Nova Andradina, foi socorrido em estado considerado gravíssimo após se envolver em um acidente de trânsito com um carro, nesta quarta-feira (10), na MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia.

Ele havia deixado a cidade de Nova Andradina e iniciou o trajeto para seguir viagem até Santa Catarina, quando houve a colisão no Chevrolet Astra.

Segundo informações do Jornal da Nova, a vítima estava no sentido da rodovia para quem segue a Anaurilândia, quando no entrocamento com a MS-480, atingiu a traseira do veículo de passeio, conduzido por um rapaz, de 26 anos.

Devido ao impacto, o motociclista foi arremessado por vários metros, sofrendo ferimentos graves - a suspeita é que ele tenha fraturado a pelve. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento no Hospital Regional de Nova Andradina.

O motorista do carro saiu ileso do acidente, mas o veículo ficou com a traseira bastante danificada. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada e ficou responsável pela ocorrência.

