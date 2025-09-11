Menu
Trânsito

Motociclista fica em estado gravíssimo ao colidir em carro na MS-276, em Batayporã

Vítima havia deixado Nova Andradina e seguiria viagem até Santa Catarina

11 setembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Motociclista ficou destruída após o acidenteMotociclista ficou destruída após o acidente   (Jornal da Nova)

Motociclista, de 36 anos, morador de Nova Andradina, foi socorrido em estado considerado gravíssimo após se envolver em um acidente de trânsito com um carro, nesta quarta-feira (10), na MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia.

Ele havia deixado a cidade de Nova Andradina e iniciou o trajeto para seguir viagem até Santa Catarina, quando houve a colisão no Chevrolet Astra.

Segundo informações do Jornal da Nova, a vítima estava no sentido da rodovia para quem segue a Anaurilândia, quando no entrocamento com a MS-480, atingiu a traseira do veículo de passeio, conduzido por um rapaz, de 26 anos.

Devido ao impacto, o motociclista foi arremessado por vários metros, sofrendo ferimentos graves - a suspeita é que ele tenha fraturado a pelve. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento no Hospital Regional de Nova Andradina.

O motorista do carro saiu ileso do acidente, mas o veículo ficou com a traseira bastante danificada. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi acionada e ficou responsável pela ocorrência.

