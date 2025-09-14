Motociclista força ultrapassagem e morre ao colidir em caminhão em Cassilândia

O motociclista Marcos Vinicios, de 30 anos, morreu após colidir frontalmente contra um caminhão na MS-306, em Cassilândia. Ele tentou realizar uma ultrapassagem em uma carreta quando ocorreu a colisão.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava deitado de bruços na motocicleta quando tentou realizar a ultrapassagem.
A versão, inclusive, foi relatada por algumas testemunhas, sendo uma delas, a esposa de Marcos, que estava na motocicleta do cunhado logo atrás.
O condutor do caminhão, que não se feriu, também confirmou a versão dos fatos, alegando que o motociclista forçou a ultrapassagem.
O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.
