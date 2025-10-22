Motociclista fura preferencial e morre em acidente com carro em Costa Rica

Motociclista, de 63 anos, identificado como Manoel França da Silva, morreu na noite desta terça-feira, dia 21 de outubro, após se envolver em um acidente de trânsito com um carro no anel viário de Costa Rica - a 327 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que Manoel estava seguindo da cidade em direção ao distrito da Laje, quando ao tentar fazer a travessia do anel viário, avançou a sinalização de 'pare' e foi atingido pelo veículo de passeio, que seguia na preferencial.

Conforme o site MS Todo Dia, o condutor do Gol, de 30 anos, explicou que seguia no sentido para a cidade e trafegava pela rodovia, quando o motociclista teria cruzado repentinamente a via.

Ainda segundo o motorista, Manoel França estaria conduzindo em alta velocidade a motocicleta, o que impossibilitou qualquer manobra de desvio.

A área foi isolada para os trabalhos periciais e a Polícia Civil investigará as circunstâncias exatas do acidente.

