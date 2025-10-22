Menu
Trânsito

Motociclista fura preferencial e morre em acidente com carro em Costa Rica

Condutor do veículo afirmou as autoridades que a vítima estava em alta velocidade

22 outubro 2025 - 12h22Luiz Vinicius
Motociclista não resistiu ao impacto da colisãoMotociclista não resistiu ao impacto da colisão   (MS Todo Dia)

Motociclista, de 63 anos, identificado como Manoel França da Silva, morreu na noite desta terça-feira, dia 21 de outubro, após se envolver em um acidente de trânsito com um carro no anel viário de Costa Rica - a 327 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que Manoel estava seguindo da cidade em direção ao distrito da Laje, quando ao tentar fazer a travessia do anel viário, avançou a sinalização de 'pare' e foi atingido pelo veículo de passeio, que seguia na preferencial.

Conforme o site MS Todo Dia, o condutor do Gol, de 30 anos, explicou que seguia no sentido para a cidade e trafegava pela rodovia, quando o motociclista teria cruzado repentinamente a via.

Ainda segundo o motorista, Manoel França estaria conduzindo em alta velocidade a motocicleta, o que impossibilitou qualquer manobra de desvio.

A área foi isolada para os trabalhos periciais e a Polícia Civil investigará as circunstâncias exatas do acidente.

